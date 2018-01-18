Свердловская стройка приросла на 1%Сегодня в 12:15
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В сравнении с 2016 годом.
Свердловские строители в 2017 году сдали более двух миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.
Показатель практически не отличается от итогов 2016 года, хотя областной Минстрой все же отметил небольшой прирост — на 1%. При этом большая часть сданных домов (32 адреса) построена в Екатеринбурге, где введено за год 1,02 миллиона "квадратов".
Среди наиболее крупных объектов, возведенных в столице Урала, — 6 домов в поселке Мичуринский, вторая очередь жилого комплекса по улице Белинского, 177а/3, четырехсекционный дом со встроенными помещениями на Московской, 75 и третий пусковой комплекс восьмисекционного жилого дома по проспекту Академика Сахарова, 51.
В список оконченных строек также вошли четыре дома из реестра проблемных объектов, где были нарушены права дольщиков и пайщиков. Речь идет о доме повышенной этажности по улице Академика Постовского, 6/2 и трех домах ЖСК "Западный" по улице Очеретина.
Среди других муниципалитетов Свердловской области, выбившихся в лидеры по жилищному строительству, назван Березовский (121,7 тысяч квадратных метров), Сысертский ГО (92,3 тысячи квадратных метров), Первоуральск и Среднеуральск (60 тысяч и 37,4 тысяч "квадратов" соответственно).
Стоит напомнить, что конец 2016 года был отмечен спадом объемов жилищного строительства на Среднем Урале. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", строители тогда сдали всего 85,1% от показателей 2015-го. Единственным свердловским городом, вышедшим по итогам 2016 года в плюс, стала Верхняя Пышма, где сдали 117,3 тысячи квадратных метров - на 31,3 тысячи "квадратов" больше, чем годом ранее.
По мнению аналитиков Уральской палаты недвижимости, это было вызвано общим спадом строительного рынка, а также снижением покупательных возможностей населения. Из-за этого девелоперы стали закладывать в планы меньше проектов.
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