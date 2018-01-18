Партнеров по ИННОПРОМу.

Южная Корея направит на выставку ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбург масштабную делегацию. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики.

Речь идет о делегации из города Соннам. О планах приехать на ИННОПРОМ представители муниципалитета заявили на днях в ходе встречи на площадке Уральской торгово-промышленной палаты.

"Мы приехали заранее, поскольку наслышаны об ИННОПРОМе и хотим расширять сотрудничество с вашей областью, масштаб деятельности которой нас приятно удивил", — пояснил директор департамента по поддержке бизнеса южнокорейского муниципалитета Сонлиб Сон.

По словам чиновника, бизнесменов Южной Кореи интересуют прежде всего машиностроительные и другие крупные предприятия Среднего Урала, способные осуществлять серьезные инвестиционные проекты. Рассматриваются перспективы открытия в регионе совместных российско-корейских производств.

Стоит напомнить, что Южная Корея станет главным партнером международной выставки ИННОПРОМ-2018. Соглашение об этом было подписано в июле 2017 года на тот момент врио губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в РФ Пак Ро Беком.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организатор мероприятия – Минпромторг России. Главная тема – цифровое производство. Заявки на участие в форуме на данный момент поступили из Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Индии, Италии, Чехии и Японии.

В 2017 году в работе ИННОПРОМа в качестве экспонентов приняли участие более 600 компаний из 20 стран мира и делегации из 95 государств. Кроме того, выставку впервые за историю ее работы посетил президент России Владимир Путин.

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