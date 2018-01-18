Установки по производству автомобильных бензинов.

Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие ГК "Новый Поток", успешно завершил монтаж комплекса компрессорного оборудования. Он будет осуществлять подачу продуктов на технологические блоки установки по производству высокооктановых бензинов.

Два из пяти компрессоров отвечают за перекачку продукта в секцию гидроочистки, еще одна пара – за перекачку в секцию изомеризации и один за подачу сырья в секцию платформинга. Их задача сжимать и смешивать водородосодержащие газы с исходным сырьем для дальнейшей переработки продуктов и получения бензинов марок АИ-92 и АИ-95.

В настоящее время завершается подключение компрессорного оборудования к общей системе трубопроводов, после чего специалисты приступят к испытаниям технологического комплекса. Следить за работой агрегатов с помощью автоматизированных приборов и датчиков будут всего лишь два машиниста, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group

Монтаж компрессорного комплекса осуществлен в рамках заключительного этапа строительства установки по производству высокооктановых бензинов, пуск которой запланирован со II квартала 2018 года.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическом партнерстве участвуют предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием холдинга является Антипинский НПЗ, установленной мощностью переработки свыше 9 миллионов тонн в год. Достигнутая на предприятии глубина переработки в 98% рекордных для России позволила полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.