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Хостелы Екатеринбурга попали в ТОП Сегодня в 15:34

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По дешевизне.

Екатеринбург выбился в тройку лидеров среди городов России по количеству дешевых хостелов. Рейтинг туристического агентства Biletix опубликован на портале "Туринфо".

Согласно результатам исследования гостиничных баз крупных городов РФ, 31 хостел в столице Урала предлагает гостям города жилье со стоимостью проживания от 350 рублей в сутки. В тройку лидеров попали также Рязань (25 хостелов) и Хабаровск (23 хостела).

Стоит напомнить, что на сегодняшний день в Екатеринбурге расположено 116 средств размещения, номерной фонд насчитывает 5 тысяч 510 единиц на 10 тысяч 722 места. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в уральской столице сегодня работают 68 хостелов общей вместимостью 1 352 места.

Планируется, что к 2018 году их количество превысит 100 единиц. Этому может способствовать соглашение о сотрудничестве, подписанное между мэрией и городской Ассоциацией малых гостиниц и хостелов в июле 2017 года.

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