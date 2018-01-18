В пятый раз.

Птицефабрику "Среднеуральская" в очередной раз пытаются продать. Информация о торгах размещена на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно аукционной заявке, на продажу выставляется практически все имущество предприятия: вычислительная техника, машины и оборудование, инвентарь, транспортные средства, самоходные машины, мебель, земельный участок, сооружения, здания и объекты незавершенного строительства.

Отдельными лотами идут здание склада медикаментов, магазин, трактор, два тепловоза, автомобиль Lada пятой модели и крупная партия кур. Вес партии составляет свыше 27 тонн. Торги назначены на 2 марта.

В роли организатора торгов снова выступает саратовская компания "Кригор". Это уже пятая по счету попытка пустить с молотка одну из крупнейших на Среднем Урале птицефабрик, объявленную банкротом в июле 2015 года.

Последние по времени торги были назначены на 7 декабря 2017 года, однако не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда птицефабрику пытались сбыть с рук за 273,8 миллионов рублей. На сей раз "Кригор" сбил цену до 235 миллионов рублей.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", суммарный долг предприятия перед кредиторами составляет 400 миллионов рублей, в том числе 250 миллионов Сбербанку РФ. В ноябре 2016 года "сбербанковскую" часть долга выкупил агрохолдинг "Равис".

Ранее по теме:

Среднеуральский курятник оценили в 273 миллиона рублей