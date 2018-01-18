Среднеуральскую птицефабрику продают вместе с курамиСегодня в 16:39
- Текст
В пятый раз.
Птицефабрику "Среднеуральская" в очередной раз пытаются продать. Информация о торгах размещена на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Согласно аукционной заявке, на продажу выставляется практически все имущество предприятия: вычислительная техника, машины и оборудование, инвентарь, транспортные средства, самоходные машины, мебель, земельный участок, сооружения, здания и объекты незавершенного строительства.
Отдельными лотами идут здание склада медикаментов, магазин, трактор, два тепловоза, автомобиль Lada пятой модели и крупная партия кур. Вес партии составляет свыше 27 тонн. Торги назначены на 2 марта.
В роли организатора торгов снова выступает саратовская компания "Кригор". Это уже пятая по счету попытка пустить с молотка одну из крупнейших на Среднем Урале птицефабрик, объявленную банкротом в июле 2015 года.
Последние по времени торги были назначены на 7 декабря 2017 года, однако не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда птицефабрику пытались сбыть с рук за 273,8 миллионов рублей. На сей раз "Кригор" сбил цену до 235 миллионов рублей.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", суммарный долг предприятия перед кредиторами составляет 400 миллионов рублей, в том числе 250 миллионов Сбербанку РФ. В ноябре 2016 года "сбербанковскую" часть долга выкупил агрохолдинг "Равис".
Ранее по теме:
Среднеуральский курятник оценили в 273 миллиона рублей
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
Пострадавшие в резне в пермской школе получат 2,8 миллиона рублей
В качестве матпомощи.Сегодня в 19:28
Работники "Техмаша" требуют денег с Рапопорта
Прокуратура – контролирует.Сегодня в 19:01
В суде объяснили отказ вернуть пилотское выпускнику ЧЛУГА
Из Екатеринбурга.Сегодня в 18:27
Пьяный краснотурьинец до смерти забил жену
Вместе с товарищем.Сегодня в 18:21
В двух свердловских городах ограничили движение автобусов
Из-за "адских" дорог.Сегодня в 18:12
Председатель кооператива пайщиков "Бухты Квинс" попала под "уголовку"
Ее не уведомили об этом.Сегодня в 17:56
Воспитанница челябинской школы олимпийского резерва погибла в горах
Катаясь на лыжах.Сегодня в 17:27
Свердловский бюджет потратил миллиард на фонтаны
Набережные и парки.Сегодня в 17:21
Были мертвы и ограблены: новые версии гибели 52 узбеков в Казахстане
Озвучены в соцсетях.Сегодня в 17:17
Назначен новый командующий Уральским округом войск Росгвардии
Его представили губернатору.Сегодня в 17:11
На Праздник длинной колбасы помогут попасть "Уральские авиалинии"
С прямым рейсом из Екатеринбурга в Калининград.Сегодня в 17:02
На Южном Урале главбух управления культуры попалась на взятке
Особо крупнойСегодня в 16:52
Пермяк заколол приятеля ножницами
Убийство было нераскрытым несколько лет.Сегодня в 16:51
Джеку Воробью нашли место в группе Мэрилина Мэнсона
По старой памяти.Сегодня в 16:49
Свердловский избирком составил список участков для бомжей
И прочих граждан без прописки.
Главные новости
- Сегодня в 19:01В суде объяснили отказ вернуть пилотское выпускнику ЧЛУГА
- Сегодня в 18:12Председатель кооператива пайщиков "Бухты Квинс" попала под "уголовку"
- Сегодня в 17:21Были мертвы и ограблены: новые версии гибели 52 узбеков в Казахстане
- Сегодня в 16:49Свердловский избирком составил список участков для бомжей
- Сегодня в 15:00Ледовый городок Екатеринбурга не дождется Путина
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?