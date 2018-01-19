Если ФССП найдет деньги.

Служба судебных приставов Качканара обратилась в центральный аппарат ФССП России с просьбой о выделении денег на снос буддийского монастыря Шад Тчуп Линг, расположенного на горе Качканар. Об этом "Уралинформбюро" сообщил старший судебный пристав Качканарского районного отдела ФСCП по Cвердловской области Сергей Помещенко.

По словам собеседника агентства, на снос понадобится порядка 1,6 миллионf рублей. "Никакой отсрочки судебного решения нет, идет исполнение производства, прошли все процедуры, — пояснил он.— Мы предложили областному департаменту лесного хозяйства произвести снос самостоятельно, но у них нет денег на это. Сама же община отказывается это делать. Теперь ждем денег из центрального аппарата, после чего будем искать подрядчика работ на конкурсной основе. Если он возьмется не только снести постройки, но и вывезти с площадки мусор — обеспечим безопасность работ".

Монастырь Шад Тчуп Линг был возведен на горе Качканар в 1995 году. Это единственный буддийский центр на Урале. Областные власти, по словам замдиректора облдепартамента лесного хозяйства Алексея Пажетного, разрешили стройку, потому что на этой территории по закону не возбраняется строить "времянки". Такое объяснение чиновник озвучил в феврале 2016 года на пресс-конференции.

Однако в 2011 году департамент совместно с качканарской прокуратурой организовал проверку участка и объявил его самовольно захваченным, после чего подал иск в Качканарский суд на выселение общины и демонтаж построек. Мотив истца был прост: культовое сооружение незаконно занимает территорию, находящуюся в федеральной собственности — к тому же находящуюся в разработках качканарского месторождения железной руды.

Суд, состоявшийся в 2014 году, согласился с доводами департамента. Демонтировать постройку должны были до 1 марта 2016 года, а общине в качестве компенсации предложили участок на горе Мохнатка. Однако, как оказалось впоследствии, выполнить судебное решение невозможно технически: добраться до монастыря можно только пешком, преодолев более восьми километров пути по скалам. А чтобы вывезти с горы строительный мусор, оставшийся после сноса построек, нужен как минимум вертолет.

Уже тогда перед участниками конфликта встал вопрос: за чей счет будет производиться снос? Как ранее сообщало "Уралинформбюро", работы по демонтажу незаконных построек проведут за счет государственного бюджета с последующим взысканием с главы буддийской общины, ламы Санье Тензин Докшит (в миру ветеран Афганистана Михаил Санников). Однако в 2016 году облбюджет не смог изыскать деньги для этой цели.

Монахи, как уже было сказано, наотрез отказываются платить за разрушение своей обители. Лидер общины, не возражая против переезда на Мохнатку, категорически против сноса "ступ просветления" — сакрального для буддистов сооружения, расположенного на территории монастыря.

Впрочем, религиозные эксперты сомневаются, что идеология общины соответствует канонам буддизма. Осенью 2016 года департамент внутренней политики губернатора Свердловской области направил запрос в Минкульт РФ на предмет религиоведческой экспертизы деятельности монастыря. А министерство переадресовало запрос на рассмотрение специалистам Санкт-Петербургского Музея истории религии.

Согласно официальному ответу религиоведов, размещенному в блоге депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских, монастырь Шад Тчуп Линг не имеет устава, не причисляет себя ни к одной из легально существующих на территории РФ буддийских общин, не прошел положенную по закону регистрацию и не имеет права пользоваться произвольно занятым земельным участком.

Представители общины с таким вердиктом не согласны. Согласно ответу на экспертизу, опубликованному на странице монастыря в соцсети "ВКонтакте", Шад Тчуп Линг — не организация, а религиозная группа, не входящая ни в одну из центральных религиозных организаций, а значит, госрегистрация для нее не обязательна.

"На сегодняшний день в Свердловской области существует не менее 10 буддийских общин (объединений), лишь 2 из которых… зарегистрированы в качестве МРО. Существование остальных, впрочем, ничуть не менее и не более "законно" и "легитимно", чем наше, так как все они удовлетворяют критериям, предъявляемым законом к "религиозной группе", а значит – имеют все причитающиеся ей права", — считают представители монастыря.

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