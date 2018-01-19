Глава ММК поставил задачи Лысьвенскому металлургическому заводуСегодня в 10:09
- Текст
На 2018 год.
Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ) посетили специалисты ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". В ходе рабочего визита на предприятие глава делегации - генеральный директор компании Павел Шиляев встретился с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Он представил главе региона стратегию развития Группы компаний ММК, включая ЛМЗ, вошедший в ее состав в декабре 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".
М.Решетников заявил о поддержке планов ММК по дальнейшему развитию предприятия. "Правительство Пермского края заинтересовано в том, чтобы в крае развивалась промышленность, росли объемы производства и продаж готовой продукции, а люди получали достойную зарплату, и в этом мы готовы оказывать вам всестороннюю помощь и поддержку", - подчеркнул он.
Гендиректор ММК Павел Шиляев отметил позитивный эффект встраивания ЛМЗ в производственную цепочку Группы ММК: "Данная производственная площадка хорошо интегрируется в Группу компаний ММК и в перспективе будет способствовать расширению ее продуктовой линейки. В конечном счете, это повысит совокупную эффективность и конкурентоспособность Группы ММК. Мы сформировали производственную программу ЗАО "ЛМЗ" на 2018 год. Думаю, что этот год должен стать для лысьвенского завода периодом "раскрутки" производства и завоевания рынков".
По словам генерального директора ЗАО "ЛМЗ" Сергея Дубовского, в 2017 году персонал предприятия был загружен на две трети, но уже сейчас люди работают с полной загрузкой. В числе приоритетных задач он назвал загрузку всех производственных мощностей, освоение новых видов продукции и повышение эффективности производства.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:39
На Среднем Урале 53 многодетные семьи смогли улучшить жилищные условия
Помогли в области и 78 ветеранам.Сегодня в 18:17
В Челябинске вынесен приговор банде автоугонщиков
Укравшим 13 машин.Сегодня в 18:15
Крещенская вода заставила китайцев признаться России в любви
На краю иордани.Сегодня в 18:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 18:01
Екатеринбуржцы пытались продать изумруд весом больше килограмма
За 2 миллиона.Сегодня в 17:58
Свердловский Арбитраж не защитил Карапетяна
Оставив в реестре "недобросовестных".Сегодня в 17:56
"Уральские авиалинии" устроили распродажу выходного дня
Новые путешествия ждут.Сегодня в 17:52
В выходные школы Екатеринбурга оккупируют родители
Первоклассников.Сегодня в 17:49
На Урале на территории психиатрической клиники обнаружили труп
Умершая была пациенткой больницы.Сегодня в 17:44
В Югре фекалии заливают поля рядом с поселками
Жители бьют тревогу.Сегодня в 17:43
В уникальную купель в Академическом окунулись более 1000 екатеринбуржцев
Из разных районов города.Сегодня в 17:32
В первоуральской школе пятиклассник проломил череп
Упав с перил.Сегодня в 17:31
Мэра Махачкалы подозревают в превышении должностных полномочий
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 17:28
Екатеринбургский храм встанет на руинах цветочного ларька
Так решил областной Арбитраж.Сегодня в 17:23
Девственность 13-летней челябинки продавала мать с подружками
За 1,5 миллиона.
Главные новости
- Сегодня в 18:15Крещенская вода заставила китайцев признаться России в любви
- Сегодня в 17:17Путина ждут в Екатеринбурге 10 февраля
- Сегодня в 16:58Глава СКР вновь встретится с пострадавшими в югорской автокатастрофе
- Сегодня в 16:45Цирковой колледж Владислава Назарова
- Сегодня в 15:59Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
Аналитика
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.
Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
В поисках признания и решения проблем.
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.