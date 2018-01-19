На 2018 год.

Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ) посетили специалисты ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". В ходе рабочего визита на предприятие глава делегации - генеральный директор компании Павел Шиляев встретился с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Он представил главе региона стратегию развития Группы компаний ММК, включая ЛМЗ, вошедший в ее состав в декабре 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

М.Решетников заявил о поддержке планов ММК по дальнейшему развитию предприятия. "Правительство Пермского края заинтересовано в том, чтобы в крае развивалась промышленность, росли объемы производства и продаж готовой продукции, а люди получали достойную зарплату, и в этом мы готовы оказывать вам всестороннюю помощь и поддержку", - подчеркнул он.​

Гендиректор ММК Павел Шиляев отметил позитивный эффект встраивания ЛМЗ в производственную цепочку Группы ММК: "Данная производственная площадка хорошо интегрируется в Группу компаний ММК и в перспективе будет способствовать расширению ее продуктовой линейки. В конечном счете, это повысит совокупную эффективность и конкурентоспособность Группы ММК. Мы сформировали производственную программу ЗАО "ЛМЗ" на 2018 год. Думаю, что этот год должен стать для лысьвенского завода периодом "раскрутки" производства и завоевания рынков".

По словам генерального директора ЗАО "ЛМЗ" Сергея Дубовского, в 2017 году персонал предприятия был загружен на две трети, но уже сейчас люди работают с полной загрузкой. В числе приоритетных задач он назвал загрузку всех производственных мощностей, освоение новых видов продукции и повышение эффективности производства.