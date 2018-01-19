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Свердловское управление автомобильных дорог собирается капитально отремонтировать автодорогу, ведущую к Ново-Свердловской нефтебазе и деревне Большое Седельниково. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно аукционной документации, подрядчик должен привести в порядок 2,1 километра дорожного полотна на данном участке дороги, заменить асфальтобетонное покрытие, устранить выбоины и колейность, восстановить и укрепить бетоном водоотводные канавы по обочинам, очистить от грязи водопропускные трубы, нанести на полотно новую дорожную разметку.

Стартовая стоимость работ составляет 19,7 миллиона рублей. Аукцион назначен на 29 января. Выполнить требуемые работы подрядчику предстоит до 20 августа 2018 года.

Стоит отметить, что на территории рядом с деревней Большое Седельниково запланировано строительство большого логистического комплекса РЖД с объемом переработки от трех до пяти миллионов тонн, известного как "грузовая деревня". По планам железнодорожников, комплекс будет построен до 2030 года.