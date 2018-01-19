Тюменская очередь в детсады "усохнет" на 2800 местСегодня в 11:25
- Текст
До 2020 года.
Власти Тюменской области планирует в 2018 году построить в столице региона два садика-гиганта общей вместимостью 1000 мест. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Якушева.
Это позволит существенно сократить очередь дошкольников, ожидающих записи в детские сады. По словам директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, сегодня около 4000 тюменцев подали заявления на выделение места в ДОУ для ребенка до трех лет.
Кроме того, глава региона распорядился активизировать работу по ремонту зданий детских садов, которые использовались не по назначению или пустовали. На их выкуп, ремонт, оснащение оборудованием из областного бюджета выделят необходимые средства. Это позволит создать в ближайшие два года еще 1800 новых мест.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:39
На Среднем Урале 53 многодетные семьи смогли улучшить жилищные условия
Помогли в области и 78 ветеранам.Сегодня в 18:17
В Челябинске вынесен приговор банде автоугонщиков
Укравшим 13 машин.Сегодня в 18:15
Крещенская вода заставила китайцев признаться России в любви
На краю иордани.Сегодня в 18:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 18:01
Екатеринбуржцы пытались продать изумруд весом больше килограмма
За 2 миллиона.Сегодня в 17:58
Свердловский Арбитраж не защитил Карапетяна
Оставив в реестре "недобросовестных".Сегодня в 17:56
"Уральские авиалинии" устроили распродажу выходного дня
Новые путешествия ждут.Сегодня в 17:52
В выходные школы Екатеринбурга оккупируют родители
Первоклассников.Сегодня в 17:49
На Урале на территории психиатрической клиники обнаружили труп
Умершая была пациенткой больницы.Сегодня в 17:44
В Югре фекалии заливают поля рядом с поселками
Жители бьют тревогу.Сегодня в 17:43
В уникальную купель в Академическом окунулись более 1000 екатеринбуржцев
Из разных районов города.Сегодня в 17:32
В первоуральской школе пятиклассник проломил череп
Упав с перил.Сегодня в 17:31
Мэра Махачкалы подозревают в превышении должностных полномочий
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 17:28
Екатеринбургский храм встанет на руинах цветочного ларька
Так решил областной Арбитраж.Сегодня в 17:23
Девственность 13-летней челябинки продавала мать с подружками
За 1,5 миллиона.
Главные новости
- Сегодня в 18:15Крещенская вода заставила китайцев признаться России в любви
- Сегодня в 17:17Путина ждут в Екатеринбурге 10 февраля
- Сегодня в 16:58Глава СКР вновь встретится с пострадавшими в югорской автокатастрофе
- Сегодня в 16:45Цирковой колледж Владислава Назарова
- Сегодня в 15:59Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
Аналитика
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.
Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
В поисках признания и решения проблем.
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.