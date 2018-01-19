До 2020 года.

Власти Тюменской области планирует в 2018 году построить в столице региона два садика-гиганта общей вместимостью 1000 мест. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Якушева.

Это позволит существенно сократить очередь дошкольников, ожидающих записи в детские сады. По словам директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, сегодня около 4000 тюменцев подали заявления на выделение места в ДОУ для ребенка до трех лет.

Кроме того, глава региона распорядился активизировать работу по ремонту зданий детских садов, которые использовались не по назначению или пустовали. На их выкуп, ремонт, оснащение оборудованием из областного бюджета выделят необходимые средства. Это позволит создать в ближайшие два года еще 1800 новых мест.