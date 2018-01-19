Уникальный комплекс модернизируют "частями".

На автоматизированном закалочном комплексе "Электротерм" в цехе №21 ВСМПО началась модернизация системы управления. Так как полностью остановить его невозможно, апгрейд пройдет в несколько этапов.

С 9 января 2018 года для термической обработки титановых штамповок используются только четыре печи из шести и две закалочные ванны из трех. На выведенных из работы аппаратах идет перепрограммирование, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

"Используем передовую технику и программное обеспечение ведущих производителей средств промышленной автоматизации, которая

прекрасно зарекомендовала себя при модернизации систем управления печей и другого головного оборудования ВСМПО, - рассказывает ведущий специалист по автоматизированным системам управления производством цеха №24 Евгений Сандырев. - Новые шкафы управления и новая система повысят надежность и качество работы комплекса".

Очень важно, чтобы АСУ "Электротерма" функционировала без сбоев, ведь время выгрузки металла из печи и попадание его в закалочный бак регламентировано до секунды.

"Комплекс трудится с 2009 года. Когда мы его запускали, это было ноу-хау. Причем как для нас, так и для его производителя – компании "Электротерм". До этого фирма создавала только малые системы, состоящие из одного манипулятора и, к примеру, пресса. Автоматизированный комплекс из шести печей и трех ванн, обслуживающийся одним манипулятором, созданный по заказу ВСМПО, стал одним из первых крупных проектов такого плана. Сейчас он выполняет примерно 40% всего объема заданий цеха по термической обработке изделий", - говорит ведущий инженер-технолог цеха №21 Антон Рябов.