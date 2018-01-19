Спасатели Антипинского НПЗ стали лучшимиСегодня в 15:17
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В Тюменской области.
Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) Антипинского НПЗ, основного производственного предприятия ГК "Новый Поток" признано победителем смотров-конкурсов "Лучшее состояние НАСФ Тюменской области" и "Лучшая учебно-материальная база НАСФ Тюменской области". Оса состязания проводятся региональным ГУ МЧС РФ.
Конкурс среди НАСФ компаний и организаций Тюменской области проходил с июля по декабрь 2017 года. За это время комиссия МЧС России посетила предприятия, в том числе Антипинский НПЗ, и оценила готовность спасательных подразделений к чрезвычайным ситуациям, а также материально-техническое оснащение экстренных служб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
Помимо победы НАСФ в смотрах-конкурсах МЧС РФ работу спасателей завода отметили и в правительстве Тюменской области. Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Антипинского НПЗ Александр Бабич получил благодарственное письмо от регионального исполнительного органа власти за "большой личный вклад в дело укрепления и развития территориальной подсистемы РСЧС и гражданской обороны Тюменской области".
Второй год подряд завод занимает первое место в смотре-конкурсе "Лучшее состояние аварийно-нештатного формирования Тюменской области". За неизменно высокий уровень подготовки личного состава и технической оснащенности предприятие получило диплом I степени.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. В составе New Stream Group есть и компания, владеющая месторождениями в Оренбуржье.
Базовое нефтеперерабатывающее предприятие холдинга - Антипинский НПЗ с установленной мощностью переработки свыше 9 миллионов тонн в год. Рекордная для России глубина переработки (98%) позволила ему полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводам. Качество дизельного топлива от Антипинского НПЗ соответствует стандарту Евро-5.
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