Екатеринбургский храм встанет на руинах цветочного ларькаСегодня в 17:28
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Так решил областной Арбитраж.
Свердловский арбитражный суд обязал предпринимателя Светлану Давлятову снести цветочный павильон на улице 8 Марта, где Екатеринбургская епархия РПЦ собирается построить храм. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на вердикт суда от 18 января 2018 года.
Согласно судебному решению, Давлятова должна демонтировать павильон за свой счет в течение 15 дней с момента вступления вердикта в законную силу. В противном случае право сноса перейдет к приходу храма Воскресенья Христова, претендующему на этот участок.
Следует отметить, что решение вступает в силу через месяц. Однако у ответчицы еще остается возможность подать апелляцию.
Земельный участок по на улице 8 Марта, 204, где сегодня расположен цветочный павильон, был предоставлен Давлятовой мэрией Екатеринбурга по договору аренды в 2010 году. Спустя четыре года администрация города расторгла договор, однако предприниматель так и не вернул участок муниципалитету.
Как ранее сообщало наше агентство, в начале 2015 года городской департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений утвердил проект строительства на этой площадке православного храма Воскресения Христова.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, храм задуман как первое религиозное сооружение в Ботаническом микрорайоне. При этом православная община на Ботанике уже существует: воскресные службы ведутся в помещении цокольного этажа дома № 10 на улице Родонитовой.
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