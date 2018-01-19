Оставив в реестре "недобросовестных".

Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение Свердловского УФАС занести в реестр недобросовестных поставщиков компанию "СУ-196", которая прошлым летом некачественно отремонтировала дорогу "Ревда - Мариинск - Краснояр". Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского УФАС.

По словам представителей ведомства, "СУ-196" (владельцем которой является небезызвестный Рафик Карапетян) выиграло в 2016 году аукцион на проведение капремонта этого участка. При стартовой цене контракта в 81,6 миллиона рублей победитель взялся за капремонт "убитой" дороги за 67,2 миллиона рублей. При этом 1/6 финансирования работ планировалось на 2016 год, а сдать объект необходимо к 20 октября текущего года.

Однако заказчик остался недоволен результатами и потребовал от подрядчика устранить выявленные недочеты. В частности, предприятию предписывалось в срок до 20 июня 2017 года заменить на объекте обычный грунт на скальный. Однако в установленный срок эти работы произведены не были.

Летом 2017 года стало известно о возбуждении уголовного дела против "СУ-196" по статье"мошенничество". Тогда же ГКУ Свердловской области "Управление автомобильных дорог" в одностороннем порядке разорвало контракт с подрядчиком и обратилось в антимонопольный орган с просьбой внести ООО "СУ-196" в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Рассмотрев обстоятельства дела, антимонопольное ведомство согласилось с доводами заявителя.

Но и после этого компания продолжала работы на объекте, уже без всяких законных оснований. Лишь после вмешательства журналистов "Уралинформбюро" (которые обратились с соответствующим запросом в УГИБДД по Свердловской области) правоохранительные органы выдали "СУ-196" предписание прекратить работы и пригрозили нарушителю штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Видимо, не смирившись с санкциями, "СУ-196" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании данного решения недействительным. Однако судебная инстанция отказала в удовлетворении этого требования.

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