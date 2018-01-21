Чтобы сосредоточиться на Олимпиаде.

Из конкурса городов, претендующих на проведение международной выставки ЭКСПО-2025, выбыл Париж. Таким образом, у Екатеринбурга остались всего два конкурента: Осака и Баку, передает "Уралинформбюро".

Согласно информации французского издания Le Monde, решение вывести Францию из гонки 21 января принял премьер-министр страны Эдуар Филиппа. Ранее страна выиграла право проводить другое крупное международное событие — летнюю Олимпиаду в 2024 году. По мнению главы французского правительства, государство не может позволить себе дополнительные финансовые обязательства, связанные с проведением ЭКСПО. Очевидно, французские власти решили сосредоточиться только на одном значимом проекте.

"Конечно, теперь шансы у российской заявки возрастают, но расслабляться не стоит: у Екатеринбурга очень достойные соперники — Осака и Баку", — прокомментировала решение французских властей глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

В настоящее время заявка Екатеринбурга активно продвигается на международной арене. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", во второй половине января члены комитета намерены посетить 150 стран, в том числе ближневосточного региона, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Место проведения ЭКСПО-2025 станет известно в ноябре 2018 года после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Тема грядущего форума: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений".