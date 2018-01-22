Если Екатеринбург выиграет ЭКСПО.

ЭКСПО-парк на берегу Верх-Исетского пруда станет городом-трансформером, по которому будет курсировать беспилотный транспорт. Такое предложение было высказано 19 января а ходе рабочей встречи экспертов, посвященной наследию ЭКСПО-2025, пресс-служба заявочного комитета Всемирной выставки.

В обсуждении идей последующего использования выставочного центра ЭКСПО-2025 участвовали члены федерального правительства, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Союза архитекторов России, а также представители инновационных научных центров.

Среди высказанных экспертами идей – адаптивный к изменениям город-трансформер, преобладание беспилотного транспорта, разделяющая пешеходов и транспорт многоуровневая система передвижения, город без магазинов и торговых центров, город без проводов, город нейронета и дополняющейся реальности.

Следует отметить, что решение о планировке и межевании южного берега Верх-Исетского пруда под ЭКСПО-парк областной Минстрой принял еще в мае 2017 года. А в конце ноября в Екатеринбурге стартовал прием заявок на конкурс концепций ЭКСПО-парка. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", итоги конкурса планируется подвести в феврале 2018 года.

В данный момент за право провести Международную выставку ЭКСПО-2025 борются три года: Екатеринбург, Осака и Баку. Ранее в списке претендентов значился также Париж, однако буквально на днях стало известно, что французская столица решила выбыть из борьбы.

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