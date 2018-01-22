По итогам июля - декабря 2017 года.

Магнитогорский металлургический комбинат вновь вышел на первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного проката. Рейтинг ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии по итогам второй половины 2017 года составил отраслевой журнал "Металлоснабжение и сбыт".

Более двух лет лидером раздела производителей оцинкованного и окрашенного металла остается ПАО "ММК", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.

За последние полтора десятилетия мощности комбината существенно выросли. В частности, запущены три агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и два агрегата нанесения полимерных покрытий. В рамках строительства второй очереди нового комплекса холодной прокатки в ЛПЦ №11 в 2012 году вошел в строй еще один АНГЦ, а также комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования.

В 2017 году в листопрокатном цехе №11 приступил к работе АГНЦ №3 производительностью 360 тысяч тонн в год. С его пуском мощности ММК по производству оцинкованного проката превысили 2 миллиона тонн в год.

За реализацию этого проекта ММК удостоился звания лауреата конкурса "Главное событие 2017 года в металлургии России", итоги которого были подведены в рамках выставки "Метал-Экспо".

Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз" по итогам II полугодия-2017 попал в тройку лидеров производителей метизной продукции, а ММК - листового проката.

Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составляется на основе анкетирования покупателей, опроса экспертов рынка металлов и комплексного анализа деятельности компаний. Учитываются динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.