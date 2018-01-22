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Газовые печи ВСМПО "переоденут"Сегодня в 09:36

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Пока на это есть время.

Футеровщики ВСМПО оперативно ремонтируют шесть газовых печей, обслуживающих пресс-170 в цехе №21. Последний выведен на капитальный ремонт, поэтому появилось время на "переодевание" печей.

Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, специалисты наносят защитный слой из огнеупорной ваты, предохраняющий металлический каркас агрегатов от воздействия высоких температур.

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