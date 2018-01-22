Переезд в разгаре.

На ВСМПО полным ходом идет реконструкция участка экспортной сдачи в цехе №21. Чтобы расширить его площадь, в цех №32 перевезли три строгальных станка. Затем начали передислокацию их соседа - участка мультизонного контроля, состоящего из двух установок УЗК, проверяющих качество прутков, изготовленных в цехах №№21 и 22, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Одну из них летом 2017 года перевезли в цех №22, второй определили место рядом с участком ультразвукового контроля в 21-м.

Недавно завершился демонтаж электрической составляющей "мультизонки", и специалисты приступили к разборке механической части.

Через два месяца агрегат мультизонного контроля должен вернуться к работе уже на новом месте.