Превысив 3 миллиона абонентов.

Федеральный спутниковый оператор "Орион" представил итоги 2017 года. На фоне сокращения естественного роста рынка, в первой половине года компания подключила трехмиллионного абонента спутникового телевидения "Телекарта". Годовой прирост абонентской базы составил 4%. Средний ARPU оператора продемонстрировал положительную динамику в пределах 5%. Наибольший рост объема поступлений (+9%) показало направление "Комплекс услуг телевещателям".

В продуктовом портфеле "Ориона" услуги DTH занимают 73%, комплекс услуг телевещателям – 24%, дистрибуция телеканалов – 3%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Абонентская база в 2017 году достигла 3 075 400 домохозяйств, прирост по отношению к концу 2015 года составил 4% при росте рынка в 2% (по предварительным данным ИАА TelecomDaily). Регионами-лидерами по темпам прироста стали Челябинская область (+12%), Омская, Свердловская область, республика Башкортостан (+6% в каждом из регионов), а также Республика Саха (Якутия) (+5%).

В 2017 году ARPU составил 104 рубля для бюджетного и 290 рублей для среднеценового пакета, что на 1% и 5% превышает аналогичный показатель 2017 года (соответственно).

Положительную динамику данного показателя во многом обусловил отклик на работу оператора над ассортиментом пакетного предложения. В течение 2017 года в пакетах "Телекарты" прибавилось порядка 20 телеканалов. Пополнился новыми каналами региональный спутниковый мультиплекс: число региональных телеканалов, выбравших платформу "Ориона" для дистрибуции, на конец 2017 года составило 30.

Общий объем поступлений ГК "Орион" в 2017 году составил 3,35 миллиарда рублей, что находится в пределах показателей 2016 года. Наибольшая динамика обеспечена по направлению "Комплекс услуг телевещателям"/"Подъем и производство телеканалов". Годовой прирост составил 9%.

Общий объем реализованной спутниковой емкости составил 245,5 МГц. Услугами Play Out воспользовались порядка 50 телеканалов в России и СНГ, в том числе - крупнейшие международные телевещатели, представленные на территории РФ. Объем предоставленных телеканалам сервисов вырос на 66%. В целях дальнейшего развития клиентского портфеля в декабре 2017 состоялся запуск услуги Play Out на зарубежных рынках.

Укрепились позиции компании в онлайн-среде. Количество скачиваний мобильного приложения "Телекарта Онлайн" удвоилось и составило более 17 000. Общее количество установок на сегодняшний день превысило 45 000 (iOS+Android). Количество посещений раздела онлайн-сервиса "Кинотоеатр" (проект реализуется в партнерстве с одним из крупнейших российских представителей данного сегмента – онлайн-кинотеатром ivi) составило 49 000, просмотрено более 16 тысяч единиц фильмового контента.

Линейка спутникового оборудования "Телекарты" впервые пополнилась гибридным премиальным приемником М1 от ведущего мирового производителя – компании Humax с предустановленным интернет-сервисом "Телекарта Онлайн", что, при подключении к сети Интернет, открывает пользователю доступ более чем к 70 телеканалам, а также ко всем дополнительным пакетам и сервисам мобильного приложения.

Важным шагом в рамках развития ОТТ-направления стал запуск в 2017 году нового мобильного сервиса "Телегид", предназначенного не только для абонентов "Телекарты", но и для широкой аудитории телезрителей. Онлайн-приложение соединило в себе интерактивную программу передач и "Личный кабинет" абонента. С момента запуска сервиса (октябрь 2017) количество скачиваний составило 112 578.

"Бизнес-результаты компании в полной мере отражают тренды развития рынка платного телевидения. Наиболее интересные из них сегодня формируются за рамками органического роста. Как и большинство участников, ориентированных на долгосрочную стратегию развития, мы заинтересованы в расширении своего присутствия в различных средах вещания и на большинстве территорий. На этих задачах "Орион" сосредоточит свои усилия в 2018 году: максимально задействуя ресурсы своей медиаплатформы, мы сконцентрируемся на выходах на новые аудитории и запуске новых сервисов для уже действующих абонентов", - прокомментировал итоги 2017 года генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский.