Абонентская база ГК "Орион" за год выросла на 4%Сегодня в 12:06
- Текст
Превысив 3 миллиона абонентов.
Федеральный спутниковый оператор "Орион" представил итоги 2017 года. На фоне сокращения естественного роста рынка, в первой половине года компания подключила трехмиллионного абонента спутникового телевидения "Телекарта". Годовой прирост абонентской базы составил 4%. Средний ARPU оператора продемонстрировал положительную динамику в пределах 5%. Наибольший рост объема поступлений (+9%) показало направление "Комплекс услуг телевещателям".
В продуктовом портфеле "Ориона" услуги DTH занимают 73%, комплекс услуг телевещателям – 24%, дистрибуция телеканалов – 3%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Абонентская база в 2017 году достигла 3 075 400 домохозяйств, прирост по отношению к концу 2015 года составил 4% при росте рынка в 2% (по предварительным данным ИАА TelecomDaily). Регионами-лидерами по темпам прироста стали Челябинская область (+12%), Омская, Свердловская область, республика Башкортостан (+6% в каждом из регионов), а также Республика Саха (Якутия) (+5%).
В 2017 году ARPU составил 104 рубля для бюджетного и 290 рублей для среднеценового пакета, что на 1% и 5% превышает аналогичный показатель 2017 года (соответственно).
Положительную динамику данного показателя во многом обусловил отклик на работу оператора над ассортиментом пакетного предложения. В течение 2017 года в пакетах "Телекарты" прибавилось порядка 20 телеканалов. Пополнился новыми каналами региональный спутниковый мультиплекс: число региональных телеканалов, выбравших платформу "Ориона" для дистрибуции, на конец 2017 года составило 30.
Общий объем поступлений ГК "Орион" в 2017 году составил 3,35 миллиарда рублей, что находится в пределах показателей 2016 года. Наибольшая динамика обеспечена по направлению "Комплекс услуг телевещателям"/"Подъем и производство телеканалов". Годовой прирост составил 9%.
Общий объем реализованной спутниковой емкости составил 245,5 МГц. Услугами Play Out воспользовались порядка 50 телеканалов в России и СНГ, в том числе - крупнейшие международные телевещатели, представленные на территории РФ. Объем предоставленных телеканалам сервисов вырос на 66%. В целях дальнейшего развития клиентского портфеля в декабре 2017 состоялся запуск услуги Play Out на зарубежных рынках.
Укрепились позиции компании в онлайн-среде. Количество скачиваний мобильного приложения "Телекарта Онлайн" удвоилось и составило более 17 000. Общее количество установок на сегодняшний день превысило 45 000 (iOS+Android). Количество посещений раздела онлайн-сервиса "Кинотоеатр" (проект реализуется в партнерстве с одним из крупнейших российских представителей данного сегмента – онлайн-кинотеатром ivi) составило 49 000, просмотрено более 16 тысяч единиц фильмового контента.
Линейка спутникового оборудования "Телекарты" впервые пополнилась гибридным премиальным приемником М1 от ведущего мирового производителя – компании Humax с предустановленным интернет-сервисом "Телекарта Онлайн", что, при подключении к сети Интернет, открывает пользователю доступ более чем к 70 телеканалам, а также ко всем дополнительным пакетам и сервисам мобильного приложения.
Важным шагом в рамках развития ОТТ-направления стал запуск в 2017 году нового мобильного сервиса "Телегид", предназначенного не только для абонентов "Телекарты", но и для широкой аудитории телезрителей. Онлайн-приложение соединило в себе интерактивную программу передач и "Личный кабинет" абонента. С момента запуска сервиса (октябрь 2017) количество скачиваний составило 112 578.
"Бизнес-результаты компании в полной мере отражают тренды развития рынка платного телевидения. Наиболее интересные из них сегодня формируются за рамками органического роста. Как и большинство участников, ориентированных на долгосрочную стратегию развития, мы заинтересованы в расширении своего присутствия в различных средах вещания и на большинстве территорий. На этих задачах "Орион" сосредоточит свои усилия в 2018 году: максимально задействуя ресурсы своей медиаплатформы, мы сконцентрируемся на выходах на новые аудитории и запуске новых сервисов для уже действующих абонентов", - прокомментировал итоги 2017 года генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:50
Тагильские бизнесмены пожаловались Путину на миллионные долги
За строительство ФОКа.Сегодня в 19:06
Несовершеннолетние смогут проголосовать 18 марта в Екатеринбурге
Но не за Путина.Сегодня в 18:47
Минстрой установил стоимость метра жилья в регионах УрФО
На первую половину 2018 года.Сегодня в 18:34
В столице Урала заложили фундамент конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО"
До сдачи объекта осталось 1,5 года.Сегодня в 18:27
Россиян будут пускать в "Одноклассники" по паспорту
Если пройдет законопроект Милонова.Сегодня в 18:13
Кандидаты в мэры Дегтярска будут бороться за пост в суде
Выборы вновь не состоялись.Сегодня в 17:43
Медведев подписал документ о гибели россиян на дорогах
На долгосрочную перспективу.Сегодня в 17:27
Трасса М5 "Урал" оказалась самой загруженной
Среди федеральных.Сегодня в 17:27
"Уральские авиалинии" распродают "лето"
Только среди участников программы "Крылья".Сегодня в 17:24
В Югре мужчина умер на пороге больницы
На улице было минус 40.Сегодня в 17:21
Две россиянки погибли в лобовом ДТП в Таиланде (ВИДЕО 18+)
За рулем был украинец.Сегодня в 17:14
Эксперты составили ТОП самых дорогих автомобилей
Выставленных на аукционы.Сегодня в 17:08
В Санкт-Петербурге задержали таджика-революционера
Призывал к перевороту.Сегодня в 17:07
В Тюмени братьев отправили за решетку за двойное убийство
На 34 года.Сегодня в 17:05
Свердловчане проголосуют за президента не выходя из дома
Но только по уважительным причинам.
Главные новости
- Сегодня в 19:50Тагильские бизнесмены пожаловались Путину на миллионные долги
- Сегодня в 18:13Кандидаты в мэры Дегтярска будут бороться за пост в суде
- Сегодня в 16:58Морозы оставили югорчан без автобусного сообщения
- Сегодня в 16:18Свердловский минздрав проверит "морг самообслуживания"
- Сегодня в 14:04Горобраз Екатеринбурга закрыл от СМИ обсуждение скандальной темы
Аналитика
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.
Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы
В поисках признания и решения проблем.
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.