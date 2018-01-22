Пострадавшим от строптивых соседей.

Жильцы одного из домов Перми больше полугода сидят без горячей воды из-за строптивых соседей, не желавших предоставить управляющей компании доступ к домовым сетям. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как пояснили представители судебной инстанции, в мае 2017 года в одном из домов поселка Новые Ляды (входит в состав города Пермь) было произведено отключение горячей воды в связи с полным износом домовых сетей.

"Собственники квартир на общем собрании приняли решение о ремонте лежака горячего водоснабжения, — рассказали корреспонденту агентства служители Фемиды. — Но в указанном многоквартирном доме нет технического подвала, поэтому доступ к сетям осуществляется через подполья в жилых помещениях первых этажей. Доступ к трубам горячего водоснабжения предоставили все собственники, кроме гражданок, проживающих в одной из квартир. Из-за этого полный ремонт сетей так и не был произведен, а четыре подъезда дома остались без горячего водоснабжения".

Управляющая компания "Эталон", обслуживающая пострадавшие жилые помещения, неоднократно пыталась разрешить недоразумение мирным путем, но безрезультатно. Точку в деле поставил Свердловский районный суд Перми, куда руководство "Эталона" по просьбе жильцов обратилось с иском.

Суд удовлетворил требования истца и обязал собственника квартиры не препятствовать управляющей компании проводить ремонт инженерных сетей. Апелляционную жалобу собственника квартиры судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила без удовлетворения, а решение Свердловского районного суда Перми – без изменения.