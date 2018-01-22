Эксперты составили ТОП самых дорогих автомобилейСегодня в 17:14
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Выставленных на аукционы.
Аналитики портала "ТвоёАвто" составили рейтинг самых дорогих редких автомобилей, которые в 2017 году были выставлены на аукционы.
Возглавил ТОП-10 Aston Martin DBR1 стоимостью 22,55 миллиона долларов. Также в тройке - Ferrari 250 GT LWB Competizione Spider (17,99 миллиона долларов) и McLaren F1 (15,62 миллиона).
За ними следуют Bugatti Type 57S (7,7 миллиона), Peugeot L45 Grand Prix Two-Seater (7,26 миллиона), Mercedes 540 K Special Roadster (6,6 миллиона), Jaguar C-Type (5,3 миллиона), Talbot-Lago T150-C SS (3,4 миллиона), Pagani Huayra Tempesta (2,4 миллиона). Замыкает "десятку" Fiat 8V Supersonic за 1,375 миллиона долларов.
По данным издания "Деньги", раритетные автомобили являются самым выгодным вложением в предметы коллекционирования. С 2005 года автоклассика выросла в цене на 332%, передает "Уралинформбюро".
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