Среди федеральных.

Минтранс РФ составил рейтинг самых загруженных трасс страны. Первое место в списке заняла федеральная автодорога М5 "Урал" протяженностью 1 879 километров. На втором месте - М7 "Волга". Замыкает тройку лидеров московское кольцо А-107 (малое).

Как сообщает "Российская газета", данные рейтинга будут учитываться государством при распределении собранных с большегрузов средств на починку трасс.

Стоит отметить, что cистемой "Платон", где зарегистрировано 947 000 перевозчиков, на ремонт и строительство дорог собрано более 40 миллиардов рублей. Часть из них уже потрачена на починку свыше 1 700 километров автодорог, передает "Уралинформбюро".