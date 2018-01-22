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Трасса М5 "Урал" оказалась самой загруженнойСегодня в 17:27

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Среди федеральных.

Минтранс РФ составил рейтинг самых загруженных трасс страны. Первое место в списке заняла федеральная автодорога М5 "Урал" протяженностью 1 879 километров. На втором месте - М7 "Волга". Замыкает тройку лидеров московское кольцо А-107 (малое).

Как сообщает "Российская газета", данные рейтинга будут учитываться государством при распределении собранных с большегрузов средств на починку трасс.

Стоит отметить, что cистемой "Платон", где зарегистрировано 947 000 перевозчиков, на ремонт и строительство дорог собрано более 40 миллиардов рублей. Часть из них уже потрачена на починку свыше 1 700 километров автодорог, передает "Уралинформбюро".

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