ФСБ остановит работу опасных производств на время ЧМ-2018Сегодня в 08:22
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Ради безопасности.
Российские предприятия начали получать письма от ФСБ с предупреждением о необходимости остановить опасные производства на время проведения в России чемпионата мира по футболу, а также в период подготовки к мундиалю. Об этом со ссылкой на документ, поступивший руководителю одному из нижегородских химпредприятий, сообщает "Коммерсантъ".
По данным издания, ведомство объясняет специальные правила усилением мер безопасности во время проведения международного турнира и ссылается на указ президента РФ от 9 мая 2017 года и постановление правительства РФ 9 июня 2017 года.
Таким образом, работа "опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества", может прекратиться почти на два месяца — с середины мая до середины июля. Это касается всех регионов, в которых пройдут матчи мундиаля, в том числе Екатеринбурга.
На ряде предприятий (Кстовском НПЗ и ОКБМ им. Африкантова) подтвердили, что получили письмо от ФСБ. Промышленники называют требования силовиков избыточными, указывая на то, что сотрудников придется отправить в отпуск, а организации понесут за два месяца огромные потери. Некоторые подчеркивают, что остановить производства технически невозможно.
В УФСБ по Нижегородской области сообщили "об обычной переписке с юрлицами": "Мы никого не закрываем. Идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств".
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, напоминает "Уралинформбюро". Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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