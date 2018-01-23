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"Парковочную концессию" в Екатеринбурге топит федеральный законСегодня в 09:37

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О персональных данных.

Привлечение частных инвесторов к обустройству и содержанию платных парковок Екатеринбурга тормозится из-за закона о персональных данных. Об этом сообщил в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

"Мы предлагали проект по организации платного парковочного пространства как один из инвестиционных проектов, но сегодня концессионеры, которые к нам приходят, сталкиваются с проблемой предоставления персональных данных водителей. Поэтому они уходят от вопроса взимания штрафов (за неоплату водителями парковочного места – прим. ред.). Кроме того, они ставят в качестве условия вопрос компенсации за недополученные доходы от платного парковочного пространства. Эти моменты мы пока пройти не можем, так что будем в этом направлении еще работать и работать", — пояснил вице-мэр.

По словам Архипова, практика штрафных санкций в отношении неплательщиков за использование парковочного пространства в 2018 году будет продолжена. "Сегодня порядок в этой отрасли нам известен. Он достаточно сложен: на каждую фиксацию нарушения и неоплаты парковки следует процедура возбуждения административного дела. ГИБДД нам предоставляет данные на нарушителя, мы выписываем протокол . Порядок затратный, но отказываться от него мы не будем", — сообщил чиновник, добавив, что для подвижек в этом вопросе необходимы политические решения, в том числе изменения в федеральном законодательстве.

Стоит отметить, что на проблемы с законом о персональных данных, мешающие развитию системы платных парковок, ссылаются и представители ГИБДД. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в декабре 2017 года о соответствующем законодательном запрете напомнил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

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