В пику мировому тренду.

Армия безработных россиян будет сокращаться на протяжении ближайших двух лет. За 2018 год она уменьшится с 3,9 до 3,8 миллиона человек, а за 2019-й - до 3,6 миллиона. При этом в мире тенденция окажется обратной - после стабилизации в 2017-2018 годах на уровне 192 миллиона человек число безработных вырастет еще на 1,3 миллиона. Такие данные содержит доклад Международной организации труда (МОТ), передает "Уралинформбюро".

Эксперты отмечают, снижению безработицы в России способствует рост экономики после двух лет рецессии, а также укрепление спроса в странах Евросоюза.

Одним из трендов станет так называемая "уязвимая" занятость - индивидуальное предпринимательство и семейный бизнес. Если сейчас в данной сфере занято 1,4 миллиарда человек (42%), то к концу 2019 года их ряды пополнят еще 35 миллионов.

При этом свыше 300 миллионов человек получают за свой труд менее 1,9 доллара в день. Сокращение этого пласта идет крайне медленно - на 10 миллионов человек в год.

Специалисты МОТ отмечают, хотя численность "мировой рабочей силы" год от года растет, работники "стареют" на глазах - к 2030 году средний возраст составит 41 год. Поэтому государства стремятся разрабатывать программы "пожизненного обучения" - для обеспечения работой старшего поколения и сокращения числа бедных среди пожилых людей.