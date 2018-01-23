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Свердловские гостиницы не вошли в "черный список" РостуризмаСегодня в 10:17

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Пока.

В ближайшее время Ростуризм опубликует "черный список" российских гостиниц, которые завышают цены к чемпионату мира по футболу. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Список составлен по результатам мониторинга требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где пройдут матчи мундиаля. В него вошел 41 отель из Волгоградской, Самарской, Калининградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Москвы. В отдельных случаях нормативы по стоимости номеров превышены на 260% и более.

По словам Сафонова, данная информация направлена в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.

Ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что свердловские власти возьмут на заметку отельеров, которые "будут баловаться" с ценами во время ЧМ-2018. Губернатор подчеркнул, что нет ничего плохого в том, что отели смогут заработать, однако цены должны быть адекватными, передает "Уралинформбюро".

По прогнозам сервиса путешествий OneTwoTrip, в Екатеринбурге цены на гостиничные услуги к мундиалю могут взлететь в 2,5 раза.

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