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Екатеринбургский "Водоканал" оштрафовали на 74 миллиона 23 января в 11:03

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За нарушении закона о конкуренции.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в размере свыше 74 миллионов рублей МУП "Водоканал". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского УФАС.

Ранее антимонопольщики признали в действиях "Водоканала" нарушение закона о защите конкуренции. Предприятие включало в проекты договоров с ТСЖ "Волгоградское-202" и другими исполнителями коммунальных услуг условия, не выгодные для них и не соответствующие постановлению правительства РФ.

Региональное УФАС признало "Водоканала" виновным в нарушении законодательства и назначило штраф. В ответ на это предприятие обратилось в суд.

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