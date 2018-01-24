За нарушении закона о конкуренции.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в размере свыше 74 миллионов рублей МУП "Водоканал". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского УФАС.

Ранее антимонопольщики признали в действиях "Водоканала" нарушение закона о защите конкуренции. Предприятие включало в проекты договоров с ТСЖ "Волгоградское-202" и другими исполнителями коммунальных услуг условия, не выгодные для них и не соответствующие постановлению правительства РФ.

Региональное УФАС признало "Водоканала" виновным в нарушении законодательства и назначило штраф. В ответ на это предприятие обратилось в суд.