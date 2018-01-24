А проблемы с сетями.

Сроки сдачи многострадального долгостроя "Бухта Квинс" никак не зависят от ареста земельного участка, наложенного органами следствия. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

"По нашему ходатайству наложен арест на этот участок, поскольку дело (о мошенничестве с деньгами пайщиков – прим. ред.) еще расследуется,— пояснил представитель ведомства. — Однако ввод объекта в эксплуатацию никак не зависит от ареста земли. Снятие ареста необходимо только для межевания участка, а эта процедура производится уже после того, как дом сдан в строй".

Тема очередных проволочек со сдачей "Бухты Квинс" всплыла на днях с подачи барда Александра Новикова. На своей странице в Facebook он заявил, что дома полностью достроены. Однако получить свои квартиры пайщикам мешает арест на землю.

Кроме того, Новиков обвинил в срыве сроков сдачи "Бухты Квинс" председателя кооператива Зилю Булатову, в отношении которой недавно было возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта".

Однако у Булатовой иное мнение на этот счет. По ее словам, причина возможной проволочки в изменившемся градостроительном законодательстве, которое требует проводить через экспертизу Госжилстройнадзора жилые строения выше трех этажей.

"Строительство поселка началось в 2008 году, и тогда же было получено разрешение на возведение малоэтажных таунхаусов. Первым застройщиком и правообладателем участка было ООО "Дигитал-Ай". Участок тогда относился к землям сельхозназначения", — пояснила собеседница агентства.

Однако в 2013 году "Дигитал-Ай" было ликвидировано, а новый застройщик ООО "Элит-строй" решил оформить новое разрешение на строительство, но не учел изменений, внесенных в Градостроительный кодекс в 2009 году.

Согласно этим изменениям, этажность дома теперь рассчитывается вместе с подвалом. А это значит, что коттеджи "Бухты Квинс" (три этажа плюс подвал) попали в разряд строений, требующих экспертизы. "Если бы они (Новиков и Шилиманов — прим.ред) не ликвидировали "Дигитал-Ай", разрешение 2008 года оставалось бы в силе", — посетовала Зиля Булатова.

Кроме того, сдачу "Бухты Квинс" тормозят проблемы с подключением сетей водопровода и канализации. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал".

По словам представителей предприятия, застройщик "Бухты Квинс" оплатил только работы по техническому присоединению поселка к сетям, а подключение — отдельный процесс, для которого нужен отдельный договор и отдельная оплата, которая на данный момент не произведена.

"Предположим, у нас есть постройки, и к ним подведены коммуникации, рассчитанные на определенный объем воды и стоков, — рассказали корреспонденту агентства в "Водоканале". — Если вблизи этих построек возводятся новые объекты, потребуются более мощные насосы и более широкие трубы. Для этого необходим отдельный проект и отдельный договор".

По словам сотрудников предприятия, процесс такого подключения может занять 18 месяцев. За этот срок коммунальные службы производят расчет техусловий и стоимости присоединения, а если тариф получается нестандартным — согласуют его в РЭК. Затем следует экспертиза проекта, после чего объявляется конкурс подрядчиков. Определенное время уйдет на выбор материалов, сами работы и их приемку комиссией.

Следует отметить, что, согласно дорожной карте областного Минстроя, сдача "Бухты Квинс" с учетом обеспечения объекта инженерными сетями водоснабжения и водоотведения намечена на II квартал 2019 года. Однако осенью 2017 года Ленинский районный суд снял арест с земельного участка, на котором возводится проблемный поселок. После чего Новиков сообщил, что теперь ничто не препятствует вводу домов в эксплуатацию.

Сам Александр Новиков в настоящее время проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он, его компаньон Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова присвоили средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

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