Это плохие подрядчики и нечестные УК.

Капремонта в 2017 году дождались всего 40% (порядка 20 тысяч) российских многоквартирных домов, ранее внесенных в профильный реестр. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

В ходе проверки, организованной по поручению главы государства Владимира Путина, было обнаружено 9 100 нарушений, допущенных в ходе работ на объектах. К дисциплинарной ответственности привлечено 1 500 должностных и юридических лиц, возбуждено 52 уголовных дела.

В основном они касаются незаконной растраты средств или халатности региональных чиновников. В частности, Генпрокуратура выявила управляющие компании, использовавшие собранные на капремонт средства не по назначению — например, на оплату штрафов. Однако, по мнению экспертов, главная причина срыва капремонта — недобросовестные подрядчики и недостаточный объем собранных населением средств.

В 2018-2020 годах только на Среднем Урале планируют потратить на капремонт многоквартирников 21 миллиард рублей. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за этот период в порядок приведут 4 187 домов, в том числе 1 369 в Екатеринбурге, и заменят 500 лифтов.

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