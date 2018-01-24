При поддержке АИЖК.

Федеральный бюджет поможет строить жилье и социальные объекты в Пермском крае. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

По данным ведомства, в 2019 году Прикамье может войти в федеральную программу стимулирования жилищного строительства. 22 января в ходе рабочей поездки в Пермский край об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

Кроме того, в данный момент обсуждается вопрос федерального софинансирования строительства в крае социальной и внутриквартальной инфраструктуры — детских садов, школ и дорог в рамках комплексного освоения территорий.

Помощь региону в развитии городских территорий будет также оказывать Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), о чем гендиректор организации Александр Плутник обмолвился на встрече представителей федерального минстроя с главой Прикамья Максимом Решетниковым. По словам Плутника, для этой цели будут привлекаться лучшие мировые консультанты.

Следует заметить, что в 2017 году АИЖК подключилось к спасению проблемных долевых объектов. Под крылом агентства создан "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства". Главной задачей Фонда станет создание надежного рынка долевого строительства жилья и обеспечение гарантий дольщикам, которые будут вкладывать свои средства в строительство многоквартирных домов.