Впереди новые достижения.

За 2017 год Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу "Русская медная компания") выпустил более 128 тысяч тонн медных катодов, установив новый производственный рекорд. По сравнению с предыдущим годом объемы производства выросли на 5%.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, рекордного показателя КМЭЗ удалось достичь в значительной степени благодаря росту производительности черновой меди на "Карабашмеди", обеспечивающей предприятие сырьем. Последняя за год увеличила объемы производства основной продукции на 7% - до 120 тысяч тонн.

"В 2016 году завод полностью перешел на производство из собственного минерального сырья РМК, перестав зависеть от поставок медного лома. В 2017 году на предприятии был сформирован запас анодов, обеспечивший бесперебойное производство катодной меди", - комментирует генеральный директор ЗАО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев.

В 2018 году на КМЭЗе продолжится масштабная модернизация. Строительство двух дополнительных серий из 40 электролизных ванн в каждой позволит увеличить мощности по выпуску катодной меди на 15% – до 140 тысяч тонн в год. Развитие производства медной катанки даст возможность ежегодно выпускать 140 тысяч тонн данной продукции (+40%).

Объем инвестиций в развитие производственных мощностей КМЭЗ в 2017-2018 годах оценивается в 679 миллионов рублей.