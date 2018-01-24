686 тысяч рублей.

Свердловские власти сумели привлечь к развитию Ревды федеральные деньги. Это следует из изменений, внесенных в распоряжение правительства Среднего Урала "Об утверждении программы "Комплексное развитие городского округа Ревда" на 2015–2020 годы", сообщает "Уралинформбюро".

Общий объем средств, необходимых для реализации программы, увеличен почти на два миллиарда - до 30,7 миллиарда рублей. Львиную долю этой суммы составляют внебюджетные источники - 28,7 миллиарда.

Ранее федеральное софинансирование программы не предусматривалось. В новой редакции появилась "федеральная доля" - 686,6 тысячи рублей. Эти деньги пойдут на развитие малого и среднего бизнеса Ревды.

В программе прописан широкий спектр мероприятий, нацеленных на развитие экономической и социальной инфраструктуры города. В частности, планируется к 2020 году построить общеобразовательную школу на 500 мест, детский сад в селе Мариинск, реконструировать спортивное ядро стадиона и построить ледовую арену на территории спорткомплекса "Темп", капитально отремонтировать детскую библиотеку имени Маршака, реконструировать КДЦ "Победа" и "Цветники"

Кроме того, в 2019 году начнется реконструкция очистных сооружений ревдинской канализации и водовода диаметром 630 миллиметров. На эти два проекта предполагается выделить в общей сложности свыше 1,7 миллиарда рублей из внебюджетных источников.

Кроме того, 23,7 миллиарда рублей будут вложены в развитие Ревдинского кирпичного завода, Ревдинского завода по обработке цветных металлов и Среднеуральского медеплавильного завода.