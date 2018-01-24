Владимир Шафрай уволился.



Директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай ушел в отставку. Руководитель МУПа написал заявление на увольнение по собственному желанию и 15 января покинул пост, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Исполняющим обязанности директора подземки назначен главный инженер метрополитена Андрей Панаиотиди.

Стоит отметить, что до отставки Шафрая между мэрией и метрополитеном развернулась нешуточная судебная "баталия". Подземка подала иск в арбитраж и потребовала у муниципалитета 146,8 миллиона рублей за провоз льготников. Администрация Екатеринбурга хотела прекратить рассмотрение дела в суде, настаивая на том, что руководство подземки не соблюло существующий претензионный порядок: слало свои письма не тем и не туда. Однако суд счел доводы муниципалитета несостоятельными, и назначил рассмотрение дела на 31 января.

В 2016 году на директора МУПа Владимира Шафрая было заведено уголовное дело. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установили следователи, в феврале-июле 2013 года Шафрай заключил с частной организацией договора для наведения "лоска" в пассажирских и санитарных зонах станций метро, хотя на тот момент у подземки было достаточно уборочных машин и штатных единиц. Цена контракта при этом превысила 10 миллионов рублей.



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