Компания Ротенберга вновь схлестнется с думой Асбеста в суде23 января в 19:11
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В середине февраля.
23 января в Свердловском облсуде состоялись предварительные слушания по иску Национальной сурьмяной компании (НСК), частично принадлежащей Игорю Ротенбергу, поданному к думе Асбеста. В ходе заседания юристы НСК в очередной раз заявили служителям Фемиды, что местные депутаты препятствуют их предпринимательской деятельности.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", поводом для разбирательства стали правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые летом 2017 года изменил прежний состав муниципального парламента. Поправки снизили допустимый класс опасности новых производств на определенных участках городского округа, что фактически поставило крест на возможности возведения в Асбесте сурьмяного завода из-за высокого класса опасности будущего производства.
"Что мы имеем на сегодняшний день – кадастровой выпиской установлено, что мы имеем право использовать участок для размещения средств 1 и 2 класса опасности. Но исторически так сложилось, что на территории большого участка находится наш маленький участок с санитарной защитной зоной в 300 метров. В принципе, даже если установлена другая зона, это не ухудшает экологическую обстановку, и позволяло бы нам реализовывать наш проект и оставить существующих арендаторов", - отметила адвокат НСК.
Однако, по ее словам, в ПЗЗ указано, что разрешение на строительство и реконструкцию выдается только в случае, если речь идет о предприятиях 4-5 класса опасности.
"Градостроительный план разрешает размещать там предприятия 1-2 класса, а вот этой звездочкой ограничили нас в том, что нам просто не выдадут разрешение на реконструкцию, потому что наше предприятие 3 класса", - подытожила юрист.
Однако, по словам депутата думы Асбеста Натальи Крыловой, суд пришел к выводу, что истец не сумел четко сформулировать свои исковые требования: "В связи с чем суд поручил истцу сформулировать свои требования заблаговременно. Следующее заседание состоится 14 февраля".
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