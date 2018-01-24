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Екатеринбургская вторичка упала в цене на 12,3%Сегодня в 08:58

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За три года.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга упала в среднем на 12,3% в сравнении с февралем 2015 года. Об этом сообщили "Уралинформбюро" аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН).

Больше всего обесценились комнаты в коммунальных квартирах. Их стоимость с февраля 2015 года упала на 26,0%, с 81,1 тысячи до 59,9 тысячи рублей за "квадрат". Подешевели и "брежневки" — на 18,4%. Причем, если "однушки" упали в стоимости на 15,7%, то двухкомнатные и трехкомнатные квартиры — всего на 13,4% и 10,5% соответственно.

Ценник на квартиры в домах, построенных по спецпроекту, почти не изменился: его падение составило всего 8,5%. Сегодня такие квартиры можно приобрести в среднем по 76,6 тысячи рублей за квадратный метр.

"В последние месяцы наблюдается переход к восстановительному росту, но темпы повышения цен остаются низкими, а факторы роста неустойчивыми. Однако количество выставляемых на продажу объектов остается на достаточно высоком уровне. Только в базе данных УПН сейчас представлено более 8 600 квартир и 1 600 комнат в коммуналках. В городах-спутниках продается еще около 700 объектов". — пояснили аналитики палаты.

Стоит отметить, что столица Урала по-прежнему остается одним из самых дорогих городов России по стоимости жилья. Так, согласно данным интернет-порталов "Мир квартир" и "Цены на недвижимость", по стоимости вторичного жилья Екатеринбург находится на 27 месте в России, а по цене "первички" — на 14-м.

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