Нефтепровод Заполярье - Пурпе обрастает социальной инфраструктурой Сегодня в 09:20
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Под началом АО "Транснефть - Сибирь".
В администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) прошло рабочее совещание по вопросам строительства объектов социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. Среди его участников были заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк, глава города Иван Костогриз, генеральный директор АО "Корпорация Развития" Сергей Черняев, руководители городских служб и подрядных организаций.
Одним из основных вопросов стал порядок ввода в эксплуатацию первой очереди строящихся канализационно-очистных сооружений (КОС) поселка Коротчаево. На обсуждение было вынесено подключение КОС к существующим инженерным коммуникациям и энергоснабжению.
Отсутствие мощностей по очистке стоков - одна из ключевых проблем, препятствующих дальнейшему развитию Коротчаево. Существующие очистные сооружения не справляются с растущими объемами и не обеспечивают должной очистки. Первая очередь новых КОС рассчитана на прием 2,5 тысячи кубометров в сутки. Станция биологической очистки использует новую отечественную технологию очищения с помощью 19 видов бактерий, которая не требует содержания реагентного хозяйства. Полное обеззараживание сточных вод будет производиться с помощью ультрафильтрационных мембран, которые пропускают исключительно чистую воду, задерживая химические и биологические примеси вплоть до бактерий и вирусов.
К настоящему времени строительно-монтажные работы завершены на 80%, идет монтаж и наладка оборудования. Запуск первой очереди ОС в эксплуатацию намечен на июнь 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь".
Участники совещания обсудили ход строительства других объектов инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. Планируется, что до конца года в Коротчаево начнет работать спортивно-оздоровительный комплекс и завершится основная часть работ по строительству детского сада.
В Тазовском районе (ЯНАО) продолжается возведение полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Несмотря на сильные морозы, монтаж инженерных сетей практически закончен, ведется отсыпка грунта и подготовка площадки под строительство объектов полигона, сдать который рассчитывают до конца декабря.
Все объекты социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе строятся в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем президента России в УрФО, органами государственной власти ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития". На сегодня сданы в эксплуатацию два 36-квартирных жилых дома, газовая котельная с инженерными сетями в поселке Коротчаево, 186-квартирный дом в Новом Уренгое и автомобильный переход через реку Надым. Завершена работа над проектно-сметной документацией мостового перехода через реку Пур.
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