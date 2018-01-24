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Специалисты по охране труда делятся опытом на ММКСегодня в 10:18

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В рамках межзаводской школы.

24 января 2018 года на базе Магнитогорского металлургического комбината начался второй этап межзаводской школы по обмену опытом руководителей и специалистов служб охраны труда и промышленной безопасности. На него съехались почти 60 представителей Челябинского, Новолипецкого и Нижнетагильского меткомбинатов, Северстали, "Металлоинвеста" и других предприятий, в том числе казахстанского АО "АрселорМиттал Темиртау".

Обсуждать вопросы охраны труда и промбезопасности они будут с сотрудниками Ростехнадзора, Горно-металлургического профсоюза России и корпорации "Чермет", под эгидой которой проходят межзаводские школы.

Помимо традиционных докладов, дискуссий и обзорной экскурсии на ММК, участников мероприятия ждет визит в "Школу безопасности". Уникальный учебно-тренировочный полигон был построен для отработки навыков работы на наиболее опасных участках и, как следствие, снижения травматизма на производстве. Там проходят обучение поступающие на работу в организации Группы ММК и действующие сотрудники, нарушившие технику безопасности или не прошедшие ежегодную проверку знаний по охране труда.

Кроме компьютерного класса и класса для тестирования в школе обустроен полигон для отработки навыков работы в газовой среде, оказания первой помощи пострадавшему, тушения пожаров, основы высотных работ и прочего. Аналогов ему в России нет, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Первый этап межзаводской школы прошел на Челябинском трубопрокатном заводе.

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