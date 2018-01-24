"ГАЗЭКС" удвоит газораспределительные мощностиСегодня в 10:59
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На юго-востоке Среднего Урала.
В 2018 году холдинг "ГАЗЭКС" приступит к строительству новой очереди газопровода высокого давления Сухой Лог - Камышлов. Общая протяженность трассы составит 56 километров. Мегапроект общей стоимостью свыше 700 миллионов рублей реализуется поэтапно за счет инвестиционной программы АО "ГАЗЭКС". Окончание строительства запланировано на 2020 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга .
В 2016-2017 годах был разработан проект новой очереди газопровода протяженностью 13 километров, который прошел государственную экспертизу. За счет средств АО "ГАЗЭКС" разработаны проекты планировки и проекты межевания территорий. Строительство 13-километрового участка от ГРС Сухого Лога предполагается осуществить в 2018-2019 годах. Возведение данной очереди обойдется в 225 миллионов рублей с НДС.
Для полного завершения строительства газопровода высокого давления Сухой Лог - Камышлов потребуется еще около 350 миллионов рублей. Проект достаточно сложный, трасса пролегает через леса, реки, автодороги, мосты, железную дорогу, частные территории, чьи собственники препятствовали прохождению газопровода.
Как отметил генеральный директор Группы компаний "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков, ввод газопровода в эксплуатацию даст мощный импульс развития территорий на юго-востоке Свердловской области. При выборе линии трассы были учтены не только интересы Камышлова, Камышловского и Сухоложского районов, но и перспективы прихода газа в деревни Богдановичского городского округа, такие как Поповка, Кондратьева, Кашина.
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