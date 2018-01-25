Курган отнял у Нижнего Тагила титул чемпиона24 января в 12:05
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По дешевизне аренды.
Курган выбился в лидеры рейтинга городов России с самой дешевой арендой жилья. Согласно данным портала "Мир квартир", съем "однушки" в столице Зауралья в январе 2018 года стоит всего 6 283 рубля в месяц. Это на 9,6% дешевле, чем в январе 2017 года.
Не сильно ударит по карману и аренды двух- и трехкомнатной квартиры в Кургане: это удовольствие обойдется арендатору в 8 920 и 14 133 рубля соответственно. Чуть дороже обойдется съем однокомнатной квартиры в Магнитогорске и Нижнем Тагиле: 7 125 и 7 626 рублей в месяц.
Стоит отметить, что еще в сентябре 2017 года Нижний Тагил считался самым дешевым городом России по аренде жилья. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", семья тагильчан из двух человек, зарабатывающая в совокупности 58,4 тысячи рублей в месяц, в состоянии арендовать однокомнатную квартиру всего за 8,2 тысячи рублей.
Что касается Екатеринбурга, он по-прежнему входит в пятерку самых дорогих городов страны по стоимости аренды трехкомнатных квартир (35,5 тысяч рублей), уступая в этой гонке лишь Москве, Санкт-Петербургу, Симферополю и Сочи. А вот снять "однушку" в столице Урала можно по куда более демократичной цене — всего за 15,7 тысячи рублей в месяц.
Чемпионом по приросту стоимости квартирной аренды среди городов России стал Калининград, в котором, как известно, этим летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу-2018. Стоимость съема однокомнатной квартиры там выросла на 10,9% по сравнению с январем 2017 года.
Самое крутое падение цены зафиксировано в Нижнем Новгороде: "однушки" в этом городе за год подешевели на 16,6%, а "двушки" и "трешки" — на 8% и 8,7% соответственно. При этом Нижний Новгород стабильно занимает 19-ю позицию в рейтинге дороговизны аренды.
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