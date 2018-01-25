Энергетики Урала обеспечивают бесперебойное электроснабжение в морозы24 января в 12:49
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Работая даже в выходные.
В зимнюю стужу энергетики филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала (входит в группу "Россети") работают и в выходные, чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей. От их труда зависит как бесперебойная работа крупных предприятий, так и свет и тепло в домах уральцев.
К примеру, сейчас на воздушных линиях (ВЛ) 220-500 кВ Свердловского предприятия филиала ПАО "ФСК ЕЭС" для успешного прохождения отопительного сезона проводится тщательный осмотр линий электропередачи в болотистой и трудно проходимой местности. Выявляются грозящие падением на провода деревья и повреждения на ВЛ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.
"Мы следим за тем, насколько надежно наше оборудование. В случае обнаружения дефектов наша задача – сразу же их устранить во избежание повреждений", - рассказывает мастер екатеринбургского участка Свердловского предприятия МЭС Урала по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ Алексей Максимов.
На подстанциях Свердловского предприятия в рамках отопительного сезона идет плановое техобслуживание оборудования, включая щиты собственных нужд, щиты постоянного тока, компрессорное оборудование. Не забывают и об уборке снега. Оперативный персонал чаще проводит осмотры, чтобы своевременно выявить возможные неисправности.
Для отработки действий при возникновении и ликвидации технологического нарушения в морозы 2 января 2018 года энергетиков Свердловской области собрали на противоаварийную тренировку. В ней принимал участие персонал филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала, и ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" и АО "Екатеринбургская электросетевая компания" (входят в Группу компаний "Россети").
По легенде в сложных погодных условиях на Среднем Урале одновременно отключился ряд энергообъектов - без света остались около 7 000 человек и 5 социально значимых объектов. В учениях в режиме реального времени было занято более 100 человек, порядка 20 единиц спецтехники, 3 передвижных дизель-электростанции и другое спецоборудование.
Благодаря грамотным действиям персонала условная авария была ликвидирована в кратчайшие сроки. Уральские энергетики в очередной раз показали высокую готовность к устранению последствий ЧП и обеспечению надежного электроснабжения потребителей.
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