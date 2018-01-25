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В Качканаре муниципальное имущество сбывали по дешевке24 января в 15:46

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И без должной оценки.

Прокуратура вернула в собственность Качканарского городского округа реализованное по заниженной цене имущество.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ведомства, в 2015 году комитет по управлению муниципальным имуществом продал юрлицу через аукцион помещения в нежилом здании общей площадью 125,5 квадратных метра. Сумма сделки составила более 1 миллиона рублей. В то время как рыночная цена этого объекта - более 2,2 миллиона рублей.

Прокуроры выяснили, что оценка муниципального имущества перед продажей фактически не проводилась. Отчет, подготовленный некоей специализированной фирмой и якобы подписанный оценщиком, оказался липовым. Подпись, поставленная под документом от имени эксперта, оказалась сделана не самим оценщиком, а неким другим лицом, что подтвердила экспертиза и сам эксперт. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделку купли-продажи муниципального имущества незаконной.

Арбитражный суд Свердловской области и апелляционные инстанции признали правоту надзорного ведомства и потребовали вернуть реализованное по заниженной цене имущество в собственность муниципалитета.

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