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В России вырастут цены на лекарства Сегодня в 08:57

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На 7%.

Розничные цены на медикаменты в России вырастут на 7%. К такому выводу пришли эксперты отрасли, основываясь на данных Минпромторга, сообщают "Известия".

Основная причина подорожания в том, что отечественные производители стали выпускать более дорогие медикаменты. Средняя цена за упаковку увеличилась на 7%.

"Дешевые препараты устарели в плане качества, поэтому российские производители постепенно отказываются от них. А новые препараты улучшенного качества стоят дороже. Кроме того, дешевые препараты невыгодно производить, потому что затраты на них растут быстрее, чем цена", - пояснил исполнительный директор фармкомпании "Полисан" Евгений Кардаш.

Кроме того, производители увеличивают цены, чтобы компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов, передает "Уралинформбюро".

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