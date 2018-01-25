Если на нее копить с зарплаты.

Среднестатистическому жителю Свердловской области понадобится 11 лет, чтобы накопить на покупку загородного дома эконом-класса. Такой вывод сделали аналитики портала "Мир квартир", проанализировав цены на недвижимость и средние зарплаты граждан в разных регионах России, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно результатам исследования, средняя цена загородного дома в Свердловской области составляет 4,3 миллиона рублей, а уровень средней зарплаты в регионе едва превышает 33,6 тысяч рублей.

Немногим лучше обстоят дела в остальных субъектах федерации, расположенных в УрФО. Например, в Челябинской области срок накопления составит 8 лет, несмотря на то, что зарабатывают челябинцы на 1000 рублей меньше, чем свердловчане. Но и загородная недвижимость там дешевле: ее можно приобрести всего за 3,2 миллиона рублей.

А вот жителю ЯНАО придется копить на загородный дом в течение 7 лет, хотя стоимость такого дома на Ямале будет выше, чем на Среднем Урале. Парадокс объясняется просто: средняя зарплата ямальца, по данным Росстата, составляет 82,7 тысяч рублей, то есть в 2,5 раза больше, чем у среднестатистического свердловчанина. Высокая зарплата жителей ХМАО и Тюменской области (61,5 тысяч и 59,7 тысяч рублей соответственно) также позволит им скопить нужную сумму всего за 6 лет.

Самые доступные условия для покупки дачи или скромного коттеджа — в Магаданской области. Там такие объекты недвижимости стоят всего 2,8 миллиона рублей, а средняя зарплата у местных жителей зашкаливает за 72,9 тысяч рублей.

Дольше всего придется складывать деньги в кубышку жителям Республики Крым: при ежемесячной зарплате в 25,8 тысяч рублей у них уйдет 44 года на приобретение загородного дома средней стоимостью 13,8 миллиона рублей.