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КМЭЗ наращивает мощности электролизного цеха Сегодня в 12:03

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В рамках модернизации производства.

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (ЗАО "КМЭЗ", входит в Группу "Русская медная компания") завершен очередной этап модернизации производства медных катодов. В цехе электролиза меди установлены три новых преобразователя тока - два основных и один резервный.

Оборудование основано на тиристорных выпрямителях и отличается более высоким коэффициентом полезного действия, мощностью и качеством выпрямления тока, чем прежние диодные преобразователи, сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе РМК.

Специалисты КМЭЗ изменили схему подключения одного из выпрямителей. Благодаря этому удалось ускорить монтаж оборудования, сократить время простоя цеха электролиза меди и снизить затраты на выполнение работ.

Новые преобразователи позволят увеличить силу тока в цепи, что будет способствовать интенсификации процесса электролиза меди и увеличению выпуска катодной меди с вводом в эксплуатацию двух дополнительных серий электролизных ванн по 40 емкостей в каждой.

Модернизация цеха электролиза меди позволит увеличить мощности по производству медных катодов до 140 тысяч тонн в год. Завершить работы планируется до конца июня 2018 года.

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