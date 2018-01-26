"Уральские авиалинии" налетали миллион часов25 января в 12:33
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На самолетах Airbus.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" достигла рекордного показателя по совокупному налету на самолетах Airbus - 1 миллион часов с момента ввода первого воздушного судна в эксплуатацию в ноябре 2006 года. За это время выполнено более 300 тысяч рейсов, перевезено свыше 40 миллионов пассажиров, освоены сотни новых маршрутов, соединены десятки городов и стран.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, первый коммерческий рейс "Уральских авиалиний" на лайнере A320 был выполнен по маршруту Екатеринбург - Москва.
На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 43 самолета семейства А320 (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319). К концу 2018 года планируется увеличить количество лайнеров этого семейства до 50.
Кроме того, по данным Airbus, в 2017 году "Уральские авиалинии" стали лидером по среднесуточному налету на самолетах семейства А320 среди российских авиакомпаний. Средний показатель составил 11,49 часа в сутки, что демонстрирует высокую эффективность использования парка воздушных судов.
Лайнеры семейства А320 отличаются повышенной топливной эффективностью и более высоким уровнем пассажирского комфорта, а также унифицированностью с точки зрения пилотирования. Последнее означает, что они обладают идентичными кабинами пилотов и процедурами управления, что позволяет авиакомпаниям значительно сократить расходы на обслуживание самолетов и подготовку летно-технического персонала.
"Уральские авиалинии" входит в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались более 8 миллионов человек. География полетов насчитывает свыше 200 направлений.
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