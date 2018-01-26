Российского.

В 2017 году в России было продано 1,46 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 16,3% превышает аналогичный показатель предыдущего года, сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "Автостат".

Самый большой прирост продемонстрировала занявшая восьмую строчку в ТОП-10 по объемам продаж Свердловская область, где рынок новых машин увеличился почти на треть - до 44,5 тысяч штук (+31,3%). Немного отстает соседняя Челябинская область, где реализация машин выросла за год на 28,8% - до 37,6 тысячи штук (10 место).

Лидером по количеству реализованных в салонах машин остается Москва с 213,1 тысячи новых авто (+6,4%). На втором месте - Подмосковье, где было куплено 118,2 тысячи автомобилей (+21,3%). Замыкает тройку Санкт-Петербург с 100,7 тысячи проданных авто (+17,5%).

На четвертой строчке рейтинга - Татарстан (70,4 тысячи авто, +18,4%), на пятой - Краснодарский край (55,2 тысячи машин, +13,3%), на шестой - Башкирия (54,5 тысячи штук, +24,8%)

Седьмой в ТОП-10 стала Самарская область, жители которой приобрели 48,9 тысячи новых железных коней (+11,3%), а девятой Ростовская - там было куплено 39,9 тысячи "нулевых" авто.