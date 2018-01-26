От горячей воды.

Жители микрорайона ЖБИ жалуются на плохой запах водопроводной воды. Об этом рассказала на своей странице в Facebook член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова.

По ее словам, в одном из домов микрорайона у горячей воды появился стойки болотный запах. Как выяснилось в ходе обсуждения темы, такая же ситуация с водой в домах, расположенных в Центре и в Пионерском поселке.

Участники обсуждения высказали несколько возможных версий происшествия. Среди них — последствие разложения биоорганизмов в горячей воде, повышение температуры теплофиката, поступление грязной воды из системы отопления.

В пресс-службе МУП "Водоканал", куда корреспондент "Уралинформбюро" обратился за комментариями, пояснили, что водоснабжающая организация отвечает за качество воды только до момента ее поступления во внутридомовые сети.

"Жителям следует обратиться в управляющую компанию с претензией на качество воды. УК передаст запрос нам, после чего лаборатория выедет на место для отбора проб. Пробы будут отбираться на магистрали, на вводе в дом и непосредственно в квартире, где обнаружен плохой запах у воды. Таким образом, можно определить точку, в которой качество воды снижается. Если эта точка до ввода в дом — "Водоканал" будет промывать свои сети. Если внутри дома — сети чистит уже управляющая компания", — посоветовали сотрудники предприятия.

По мнению зампредседателя Общественного совета при областном департаменте госжилстройнадзора Сергея Полыганова, собственникам жилья следует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и потребовать проведения экспертизы.

"Причины могут быть самые разные: труба лопнула, давление в трубах упало, соседи кран заменили. Сейчас многие жильцы используют систему смесителей, не исключено, что из-за этого горячая вода случайно попала в трубу холодного водоснабжения", — предположил Полыганов.

При этом эксперт не исключил, что главная проблема — в действующей в Екатеринбурге системе горячего водоснабжения. Это так называемая "открытая" система, при которой горячая вода в дом поступает непосредственно из централизованной системы теплоснабжения.

В таком случае вода в кране и внутри радиатора отопления по качеству будет одинаковой. И если батареи заржавели или засорились, плохой запах будет и у водопроводной горячей воды.

Другой вариант водоснабжения называется "закрытой системой". В этом случае забираемая из водопровода холодная питьевая вода нагревается в дополнительном теплообменнике, а уже затем поступает к потребителю.

О необходимости внедрения "закрытой" системы ГСВ в Екатеринбурге говорят уже давно. В марте 2016 году мэрия уральской столицы опубликовала постановление, согласно которому использование открытых систем ГСВ должно быть прекращено до 1 января 2022 года.