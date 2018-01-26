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Повышение МРОТ "влетит" России в 40 миллиардов25 января в 14:54

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Регионам придется вложиться.

Чтобы поднять уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума в России, придется потратить 39,3 миллиарда рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"Из них объем средств федерального бюджета – 7,5 миллиарда, региональных и муниципальных бюджетов – 31,8 миллиарда", – уточнил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Повышение МРОТ до 11 163 рублей для бюджетников запланировано на 1 мая 2018 года. Всего рост показателя за год должен составить 43%. Сейчас МРОТ составляет 9 489 рублей.

Изменения коснутся 1,6 миллиона работников госструктур и 1,4 миллиона сотрудников реального сектора экономики. На повышенные выплаты последним частные коммерческие компании затратят 22,7 миллиарда рублей.

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