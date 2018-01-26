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Афипский НПЗ начал модернизацию производственного комплекса25 января в 15:34

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Чтобы нарастить переработку нефти в 1,5 раза.

Афипский НПЗ, в управление которым в октябре 2017 года вступила ГК "Новый Поток", приступил к модернизации производственного комплекса. После строительства новых технологических объектов планируется в два этапа нарастить мощность переработки нефти с 6 до 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки увеличится сначала с 77% до 81%, а затем и до 93%.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, на первом этапе модернизации будут возведены установки гидрокрекинга, гидроочистки дизельного топлива и первичной переработки нефти, а также новые очистные сооружения. Кроме того, в эксплуатацию будут введены объекты общезаводского хозяйства и дополнительный магистральный нефтепровод "Нововеличковская - Краснодар".

В настоящее время выполнены комплексные инженерные изыскания, разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы.

Следующим этапом модернизации станет строительство установки замедленного коксования производительностью 1,5 миллиона тонн в год. Ее ввод в эксплуатацию позволит начать выпуск новой продукции – нефтяного кокса и увеличить глубину переработки нефти до 93%. Проектная документации объекта находится в разработке.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в составе New Stream Group есть компания-владелец месторождений в Оренбургской области.

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