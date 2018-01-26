Афипский НПЗ начал модернизацию производственного комплекса25 января в 15:34
- Текст
Чтобы нарастить переработку нефти в 1,5 раза.
Афипский НПЗ, в управление которым в октябре 2017 года вступила ГК "Новый Поток", приступил к модернизации производственного комплекса. После строительства новых технологических объектов планируется в два этапа нарастить мощность переработки нефти с 6 до 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки увеличится сначала с 77% до 81%, а затем и до 93%.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, на первом этапе модернизации будут возведены установки гидрокрекинга, гидроочистки дизельного топлива и первичной переработки нефти, а также новые очистные сооружения. Кроме того, в эксплуатацию будут введены объекты общезаводского хозяйства и дополнительный магистральный нефтепровод "Нововеличковская - Краснодар".
В настоящее время выполнены комплексные инженерные изыскания, разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы.
Следующим этапом модернизации станет строительство установки замедленного коксования производительностью 1,5 миллиона тонн в год. Ее ввод в эксплуатацию позволит начать выпуск новой продукции – нефтяного кокса и увеличить глубину переработки нефти до 93%. Проектная документации объекта находится в разработке.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в составе New Stream Group есть компания-владелец месторождений в Оренбургской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
25 января в 19:44
На Южном Урале отец выкрал у матери 6-месячную дочь
Чтобы не платить алименты.25 января в 19:11
В школе Екатеринбурга подростка "отлучили" от столовой
В деле разбирается прокуратура.25 января в 19:07
В Югре водитель грузовика пойдет под суд за ДТП с поездом
В результате которого 2 погибли.25 января в 19:07
В Сети появилось видео допроса пьяного южноуральского депутата
Который устроил ДТП.25 января в 18:54
Екатеринбуржцы разгребают "авгиевы конюшни" за мэрию
С помощью кола и реагента.25 января в 18:34
Газ в пострадавшем от взрыва доме в Екатеринбурге дадут 26 января
Ремонт оплатит управляющая компания.25 января в 18:30
Первый российский топливозаправщик поднялся в воздух
Заправит 4 самолета за раз.25 января в 18:23
Задержание директора цирка Магнитогорска попало на видео
Мужчина подозревается в получении взятки.25 января в 18:14
Свердловский поселок Мартюш спасается электрообогревателями
Хотя официально тепло запущено.25 января в 17:44
Жителям Вторчермета вернули холодную воду
Водовод подлатали.25 января в 17:43
Сотрудники РМК получили награды Минприроды РФ
За развитие минерально-сырьевой базы цветной металлургии.25 января в 17:34
В Прикамье задержали наркодилера с автоматом
И 10 кило марихуаны.25 января в 17:21
Ямальца будут судить за избиение приятеля до смерти
Труп он вынес в подъезд.25 января в 17:20
Пермяк избил сторожа до смерти за курение
И выпивку.25 января в 17:19
В Югре таксист надругался над пассажиркой
Мужчина задержан.
Главные новости
- 25 января в 18:14Свердловский поселок Мартюш спасается электрообогревателями
- 25 января в 17:17На Среднем Урале пять картелей "взяли на таран" госконтракты
- 25 января в 17:12МУГИСО: министра нет, но есть общественный совет
- 25 января в 16:18Без Египта и без дисконта
- 25 января в 15:26В Екатеринбурге за хищение денег "Жилища" задержали экс-мэра Советского района
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.