Валютный заем одобрен.

Российскую систему ЖКХ модернизируют на деньги БРИКС — международной организации сотрудничества стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

Инвестором готов выступить Новый банк развития БРИКС. Кредитная организация предварительно одобрила предоставление России займа на сумму около 300 миллионов долларов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Минстроя РФ Михаила Меня. Эти средства будут направлены на развитие систем водоснабжения и водоотведения. Ожидается, что соглашение будет заключено до конца февраля. Выделенных денег хватит на модернизацию систем водоснабжения трех-пяти городов с населением до 500 тысяч человек.

Сегодня во многих регионах России для модернизации коммунальной инфраструктуры используются частные инвестиции. Многие сети водо- и теплоснабжения уже переданы в концессию коммерческим структурам.

Свердловская область в этом смысле не исключение. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", первое концессионное соглашение было заключено в регионе в 2005 году. За прошедшее десятилетие количество концессий в сфере ЖКХ выросло до 32, а объем вложенных в эти проекты инвестиций составил 5,6 миллиарда рублей, из которых 5,3 миллиарда — частные средства.

Чтобы избежать при передаче коммунальных сетей в частные руки удорожания стоимости услуг, областные власти намерены ежегодно выделять муниципалитетам бюджетные субсидии на компенсацию расходов концессионеров. В 2018 году на эти цели из областной казны планируют выделить сотни миллионов рублей. В роли получателей выступят десять муниципалитетов региона.

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